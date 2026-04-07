Россия выдает инфильтрацию за "успехи", тогда как ВСУ имеют реальные продвижения: анализ ISW

Вражеские войска не оставляют попыток продвинуться вглубь Украины и захватить позиции Сил обороны. Враг выдает инфильтрационные операции на Славянском направлении, Харьковщине и в Константиновке за якобы продвижение.

Однако украинские силы отбрасывают оккупантов еще на подходе к позициям. Об этом информируют аналитики Института изучения войны (ISW).

Как изменилась ситуация на фронте 7 апреля?

Украинским войскам 4 апреля удалось продвинуться на юго-запад от Волчанска (к северо-востоку от Харькова). В то же время враг на этом направлении фронта успеха не достиг.

В течение 5 и 6 апреля российские войска пытались прорваться на северо-восток от Харькова вблизи Старицы, Графского и Волчанска, а также в направлении Лосовки и Бугаевки. Тогда как украинские военные, по данным вражеских милблогеров, контратаковали вблизи Вильчи и Волчанских Хуторов.

Украинцам удалось продвинуться в направлении Большого Бурлука, в частности к западу от Мелового.

4 и 5 апреля враг пытался атаковать в пределах самого Купянска, вблизи Петропавловки, Песчаного и в направлении Куриловки и Новоосинового. Однако, продвинуться вперед не смог. Милблогер из России утверждал, что Силы обороны контратаковали в северной части Купянска.

Также враг не оставляет попыток переправиться через реку Оскол вблизи Голубовки прежде чем войти в сам Купянск. Однако украинские войска действуют на опережение и наносят успешные удары еще до того, как россияне успевают закрепиться на позициях.

5 и 6 апреля российские войска пытались атаковать к северу от Боровой в направлении Новоплатоновки и на восток от Боровой в направлении Копанок, но не продвинулись вперед.

Впрочем, недавно врагу удалось проникнуть на Славянское направление. Геолокационные видеозаписи за 6 апреля показывают, российские военнослужащие зачищают украинские блиндажи в полях к востоку от Рай-Александровки. Однако эта операция не изменила контроля над местностью. Вероятно, враг проник в обход украинских позиций, а не захватил их.

Также 5 и 6 апреля оккупанты предприняли попытку наступления в направлении самого Лимана, вблизи Ямполя, Резниковки, Закитного и в направлении Рай-Александровки.

Российские войска недавно провели операцию по инфильтрации в Константиновке. Но и эта операция также не изменила контроля над местностью.

6 апреля вражеские подразделения продолжили наступательные операции к востоку от Доброполья вблизи Нового Донбасса, но не продвинулись вперед

В тот же день враг не оставлял надежды продвинуться на Покровском направлении, однако безуспешно. Силы обороны продолжают удерживать позиции в северном и северо-восточном Покровске, поэтому, вероятно, российские войска проникли вокруг украинских позиций, а не захватили их, как считалось ранее.

В то же время российский военкор писал, что украинские войска контратаковали к западу от Родинского.

5 и 6 апреля российские войска продолжали наступательные операции на северо-восток от Новопавловки вблизи Новониколаевки и Муравки и на юг от Новопавловки вблизи Филиала.

Враг инфильтрировался на Александровском направлении, но операция оказалась быстрой. Украинские войска атаковали оккупированные Россией здания в центре Тернового и на северо-востоке и западе Березового.

На Гуляйпольском направлении враг также продолжил наступательные операции 6 апреля, однако не продвинулся вперед.

Похожая ситуация 6 апреля фиксировалась и на западе Запорожской области. В то же время российский милблогер утверждал, что украинские войска продолжают контратаки в направлении Каменское, Степное, Лобково и Плавни.

Военкоры утверждают, что ситуация на этом участке фронта ухудшается, поскольку Силы обороны вытеснили российские группы инфильтрации с Новояковлевки и Павловки и перекрыли наземные линии связи перед атаками. Среди российских военных растет недовольство действиями командования, поскольку оно распространяет ложные заявления о том, что российские войска захватили населенные пункты, когда в них проникли лишь небольшие группы инфильтрации.

5 и 6 апреля российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Херсона в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый, но не продвинулись вперед.

Какие потери недавно понес враг?