Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман озвучил 24 Каналу мнение, что окружение Путина хочет свергнуть его, но одновременно сохранить режим. Ведь сейчас окно возможностей для завершения войны закрывается.

Смотрите также Россия планирует захват океана и раздел мира до 2035 года․ Расследование

Когда закроется окно возможностей?

Игорь Эйдман отметил, что деньги Кремля заканчиваются. Путину нужны деньги на войну, а верхушке – на себя, на хорошую жизнь. Поэтому война им не нужна. Хотя есть те, кто притворяются, хотят показать, что еще больше сошли с ума, чем сам диктатор. Например, Дмитрий Медведев. Но большинству боевые действия невыгодны.

Президент США Дональд Трамп предоставил Кремлю окно возможностей, чтобы выйти из войны. Он предложил замораживание войны по имеющиеся линии соприкосновения войск. Однако Путин отказался. Для России было бы выгодно остановить войну, которая приносит огромные финансовые затраты, бьет по стилю жизни российской верхушки. Они хотели выйти из санкций, а потому ждали, когда Трамп придет к власти.

Результат плачевный. Трамп им предложил, а Путин отказался. Окно возможностей заканчивается. Потому что Трамп – хромая утка. В ноябре выборы в Сенат. Тот подарок, который Трамп хочет сделать путинской верхушке – остановить войну на выгодных условиях, другой президент не сделает. Новый Конгресс может не позволить и Трампу. Думаю, новый Конгресс будет настаивать на поддержке Украины,

– предположил политолог.

По его словам, если они сейчас не свергнут Путина и не сговорятся с Трампом, пока он президент и имеет силу, то потом уже будет поздно. Окно возможностей может закрыться в конце 2026 года.

Что происходит с Путиным сейчас?