Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман озвучив 24 Каналу думку, що оточення Путіна хоче скинути його, але водночас зберегти режим. Адже зараз вікно можливостей для завершення війни закривається.

Коли закриється вікно можливостей?

Ігор Ейдман зазначив, що гроші Кремля закінчуються. Путіну потрібні гроші на війну, а верхівці – на себе, на гарне життя. Тому війна їм не потрібна. Хоч є ті, хто прикидаються, хочуть показати, що ще більше зійшли з розуму, ніж сам диктатор. Наприклад, Дмитро Медведєв. Але більшості бойові дії невигідні.

Президент США Дональд Трамп надав Кремлю вікно можливостей, щоб вийти з війни. Він запропонував замороження війни по наявні лінії зіткнення військ. Однак Путін відмовився. Для Росії було б вигідно зупинити війну, яка приносить величезні фінансові витрати, б'є по стилю життя російської верхівки. Вони хотіли вийти з санкцій, а тому чекали, коли Трамп прийде до влади.

Результат плачевний. Трамп їм запропонував, а Путін відмовився. Вікно можливостей закінчується. Тому що Трамп – кульгава качка. У листопаді вибори у Сенат. Той подарунок, який Трамп хоче зробити путінській верхівці – зупинити війну на вигідних умовах, інший президент не зробить. Новий Конгрес може не дозволити й Трампу. Думаю, новий Конгрес буде наполягати на підтримці України,

– припустив політолог.

За його словами, якщо вони зараз не скинуть Путіна та не змовляться з Трампом, поки він президент та має силу, то потім вже буде пізно. Вікно можливостей може закритися у кінці 2026 року.

Що відбувається з Путіним зараз?