Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он добавил, что это оживление врага на этих участках фронта не является критическим.

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Какова цель россиян

Украинские силы перехватили инициативу и проводят контрнаступательные действия на Юге и в районе Бахмута. А враг пытается в свою очередь хоть где-нибудь перехватывать инициативу у нас.

Эта борьба за инициативу продолжается,

– подчеркнул военный эксперт.

Однако враг делает это на самом удобном для него направлении. Ведь в Луганской области и на направлении с севера Харьковской области у них удобная логистика. Россияне имеют на оккупированной части Луганской области свои базы, там сосредоточены их резервы.

Используя атаки, россияне пытаются срывать наши наступательные действия. Их цель – заставить украинские силы перебрасывать войска и отвлечь их от проведения полноценных наступательных операций.

"Именно поэтому нам нужно пытаться расширять линию фронта, что сейчас и делают наши защитники. Также проводить определенные атаки с флангов. И навязывать врагу нашу инициативу", - отметил Мусиенко.

Артиллерия уничтожается

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что следующие 1 – 3 месяца будут определяющими. Однако военный эксперт уверен, что за это время враг не успеет собрать резервы, чтобы провести наступательные действия.

Все, что оккупанты могут – проводить контратаки по тем направлениям, где атакуют ВСУ. Это элементы их оборонной стратегии,

– подчеркнул он.

Тем временем украинские силы постепенно уничтожают артиллерию противника. Это видно по растущей статистике Генштаба. И россиянам останется надеяться в обороне на свою мотопехоту.

Военный эксперт оценил ход контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Не смогут наступать

Когда оккупанты взорвали Каховскую ГЭС и стали перебрасывать резервы на Юг в частности из-под Авдеевки, они начали вести себя нервно. При том что у них есть линия обороны, минные поля, большое количество войск, авиация.

Но у них есть основания нервничать, потому что на бумаге имеют одно количество войск. А де-факто у них роты иногда по 60 человек. Это существенный некомплект. Они показали картинку и сказали, что у них войско до 300 тысяч, а на самом деле его нет. И этот некомплект не позволит им перейти к наступательным действиям,

– заметил Александр Мусиенко.

Сейчас идет первая фаза нашего контрнаступления. Его задача – закрепиться на определенных рубежах и обеспечить коридоры для прохождения тяжелой техники. А потом – выход на оперативное пространство и прижатие врага чуть ли не до Азовского моря. Поэтому, по мнению военного эксперта, ближайшие месяцы, действительно, будут определяющими в контрнаступлении.

Обратите внимание! Журналисты CNN проанализировали ход контрнаступления украинских сил. Они пришли к выводу, что его успех будет зависеть от того, сможет ли украинское командование "удивить и перехитрить" оккупантов. Речь идет о стратегических решениях ВСУ.

Что происходит на фронте