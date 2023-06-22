Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він додав, що це пожвавлення ворога на цих ділянках фронту не є критичним.

Читайте також Путін йде на Захід, або Випалена земля: рашисти хочуть зруйнувати все у ще окупованих містах

Яка мета росіян

Українські сили перехопили ініціативу і проводять контрнаступальні дії на Півдні і в районі Бахмута. А ворог намагається своєю чергою хоч десь перехоплювати ініціативу у нас.

Ця боротьба за ініціативу триває,

– підкреслив військовий експерт.

Проте ворог робить це на найзручнішому для нього напрямку. Адже на Луганщині та на напрямку з півночі Харківської області у них зручна логістика. Росіяни мають на окупованій частині Луганської області свої бази, там зосереджені їхні резерви.

Використовуючи атаки, росіяни намагаються зривати наші наступальні дії. Їхня мета – змусити українські сили перекидати війська і відвернути їх від проведення повноцінних наступальних операцій.

"Саме тому нам потрібно намагатися розширювати лінію фронту, що й роблять зараз наші захисники. Також проводити певні атаки з флангів. І нав'язувати ворогу нашу ініціативу", – зазначив Мусієнко.

Артилерія знищується

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що наступні 1 – 3 місяці будуть визначальними. Проте, військовий експерт впевнений, що за цей час ворог не встигне назбирати резервів, щоб провести наступальні дії.

Все, що окупанти можуть – проводити контратаки по тих напрямках, де атакують ЗСУ. Це елементи їхньої оборонної стратегії,

– підкреслив він.

Тим часом українські сили поступово знищують артилерію противника. Це видно за статистикою Генштабу, яка зростає. І росіянам залишиться сподіватись в обороні на свою мотопіхоту.

Військовий експерт оцінив хід контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Не зможуть наступати

Коли окупанти підірвали Каховську ГЕС і стали перекидати резерви на Південь зокрема з-під Авдіївки, вони почали поводитись нервово. При тому, що у них є лінія оборони, мінні поля, велика кількість військ, авіація.

Але вони мають підстави нервувати, тому що на папері мають одну кількість військ. А де-факто у них роти іноді по 60 осіб. Це суттєвий некомплект. Вони показали картинку і сказали, що у них військо до 300 тисяч, а насправді його немає. І цей некомплект не дасть їм можливість перейти до наступальних дій,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Зараз триває перша фаза нашого контрнаступу. Його завдання – закріпитись на певних рубежах і забезпечити коридори для проходження важкої техніки. А потім – вихід на оперативний простір і притиснення ворога ледь не до Азовського моря. Тому, на думку військового експерта, найближчі місяці, дійсно, будуть визначальними в контрнаступі.

Зверніть увагу! Журналісти CNN проаналізували хід контрнаступу українських сил. Вони дійшли висновку, що його успіх буде залежати від того, чи зможе українське командування "здивувати і перехитрити" окупантів. Йдеться про стратегічні рішення ЗСУ.

Що відбувається на фронті