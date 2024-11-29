Не Покровск является главной целью: к каким городам рвутся россияне на Востоке

Еще полтора месяца назад Покровский выступ был опасен для врага с точки зрения возможной задачи флангового удара и разгрома российской группировки, продвигавшейся на Покровск. Именно поэтому противник пожертвовал темпом наступления на Покровск, пытаясь решить задачу спрямления флангов.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, отметив, что сейчас захват Покровска не является главной целью российской армии.

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Какие города пытаются захватить россияне

На сегодня противник пытается любой ценой выйти на линию, которая ограничивается населенными пунктами Великая Новоселка, Константинополь, Андреевка, Покровск, Константиновка, Часов Яр.

Это те задачи, которые россияне поставили себе и сейчас пытаются их выполнить. Однако я очень сомневаюсь, что им удастся это,

– отметил Грабский.

Самая сложная ситуация сейчас наблюдается на Кураховском направлении, где украинские войска ведут тяжелые бои. Вследствие прорыва противника ВСУ отходят с позиций, которые не могут удержать, для предотвращения окружения наших сил и средств на этом направлении.

Все это надо понимать. Мы вынуждены будем отходить с тех позиций. Удерживать Курахово не имеет никакого смысла, потому что этот город уничтожен российской оккупационной армией,

– сказал полковник запаса ВСУ.

На Кураховском направлении российские оккупационные силы применяют тактику выравнивания или обеспечения безопасности флангов. Тяжелая ситуация сохраняется, в частности в Торецке.

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"Поймите меня правильно, невозможно рассматривать Покровск как нечто уникальное, на чем сосредоточены все усилия. Все эти локации можно рассматривать комплексно с точки зрения задачи, которую ставил Владимир Путин еще в апреле 2022 года – выйти на границы Донецкой области", – добавил Грабский.

Сейчас наблюдается активность врага в районе Большой Новоселки одновременно с попыткой прорваться к трассе, которая соединяет Курахово с Покровским Запорожской области. Россияне пытаются выйти на границу Днепропетровской и Донецкой областей и доложить о том, что эта задача выполнена хотя бы в одной точке.

Совсем скоро уже могут начаться бои за Покровск. Военнослужащий ВСУ Евгения Иевлев рассказал, что оборона города значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом. В частности, построены новые фортификации, которые значительно крепче и лучше спланированы.