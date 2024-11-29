Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, зауваживши, що зараз захоплення Покровська не є головною ціллю російської армії.

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Які міста намагаються захопити росіяни

На сьогодні противник намагається за будь-яку ціну вийти на лінію, яка обмежується населеними пунктами Велика Новосілка, Константинополь, Андріївка, Покровськ, Костянтинівка, Часів Яр.

Це ті завдання, які росіяни поставили собі й зараз намагаються їх виконати. Проте я маю великі сумніви, що їм вдасться це,

– зазначив Грабський.

Найскладніша ситуація зараз спостерігається на Курахівському напрямку, де українські війська ведуть важкі бої. Внаслідок прориву противника ЗСУ відходять з позицій, які не можуть втримати, задля запобігання оточення наших сил та засобів на цьому напрямку.

Все це треба розуміти. Ми змушені будемо відходити з тих позицій. Утримувати Курахове немає жодного сенсу, тому що це місто знищене російською окупаційною армією,

– мовив полковник запасу ЗСУ.

На Курахівському напрямку російські окупаційні сили застосовують тактику вирівнювання або убезпечення флангів. Важка ситуація зберігається, зокрема в Торецьку.

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"Зрозумійте мене правильно, неможливо розглядати Покровськ як щось унікальне, на чому зосереджені всі зусилля. Всі ці локації можна розглядати комплексно з погляду завдання, яке ставив Владімір Путін ще у квітні 2022 року – вийти на кордони Донецької області", – додав Грабський.

Зараз спостерігається активність ворога в районі Великої Новосілки одночасно з намаганням прорватися до траси, яка з'єднує Курахове з Покровським Запорізької області. Росіяни намагаються вийти на кордон Дніпропетровської й Донецької областей та доповісти про те, що це завдання виконанне хоча б в одній точці.

Зовсім скоро вже можуть розпочатися бої за Покровськ. Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що оборона міста значно покращилася порівняно з минулим роком. Зокрема, побудовано нові фортифікації, які значно міцніші та краще сплановані.