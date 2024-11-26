Россияне – на части улиц Курахово: OSINT-аналитик рассказал о ситуации на Востоке

Российские оккупанты присутствуют в некоторых городских кварталах Курахово Донецкой области. Враг опубликовал в сети видео, что они якобы приближаются ближе к центу города пехотными группами.

Однако большая часть Курахово находится под контролем ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко.

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Ситуация возле Курахово

Виталий Кононученко отметил, что вокруг Курахово сейчас довольно угрожающая ситуация. После продвижения с Юга захватчики сделали акцент на лобовые штурмы. Со стороны села Максимильяновка они смогли продвинуться в Курахово и захватить определенную часть городской застройки.

Однозначно, как минимум, половина Курахово находится под нашим контролем на данный момент, если не большая часть. Но тот факт, что российские пехотные группы уже свободно ходят по восточной части города – это, к сожалению, правда,

– подчеркнул он.

Очень вероятно, что украинским защитникам удастся выбить врага и контролировать, как минимум, многоквартальную застройку. Однако по состоянию на утро 26 ноября россияне были в городской черте Курахово.

Обратите внимание! Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что враг прорывается к окраинам Курахово, пытается нанести огневое поражение и взять город под свой контроль. Оккупанты пытаются взять господствующие высоты, взять под контроль логистические пути, которые ведут в город, и прорвать оборону. В последнее время россияне используют артиллерию и управляемые авиационные бомбы. Однако Курахово находится под контролем ВСУ.

Если говорить о Кураховском направлении, то враг в последнее время пытался атаковать со стороны Великой Новоселки, южнее, чтобы перерезать трассу в город Курахово. Там логистический путь нашей группировки войск. Но на данный момент этого сделать не удалось. Россияне подошли примерно на 7 – 8 километров к дороге.

Что происходит в Купянске

Военный обозреватель заметил, что в самом Купянске россиян сейчас нет. Оккупанты пытались прорваться с севера, со стороны села Синьковка, но им не удалось закрепиться. Там тоже были передовые штурмовые группы, но их было не в больших количествах.

Это не были какие-то штурмы с применением большого количества техники и так далее. Они пытались, если можно так сказать, прощупать фронт, посмотреть реакции ВСУ, как мы будем действовать, сможем ли мы противостоять мелким штурмам, мелким тыловым действиям,

– объяснил Кононученко.

ВСУ показали врагу, что Купянск находится под контролем Украины, что у нас есть сформированная зона, где работают FPV-дроны, украинские огневые точки. Россияне в самом Купянске успеха не имели.

"Однако они имели успех севернее города, вблизи пгт Двуречная. Они смогли форсировать реку Оскол в одном или двух местах, насколько мне говорили. Там они пытаются перейти уже на ее правый берег, который ранее, фактически с осени 2022 года, с момента контрнаступления, был под нашим контролем. Пока что противник имеет ограниченный успех на этом участке фронта", – сказал OSINT-аналитик.

По его словам, сейчас усилия ВСУ должны быть сосредоточены на том, чтобы выбить захватчиков с этого небольшого плацдарма, не дать им переправить технику на этот берег и полностью нивелировать эту угрозу уже севернее Купянска.