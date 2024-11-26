Однак більша частина Курахового перебуває під контролем ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко.

Дивіться також Ворог форсував Оскіл, штурмує Велику Новосілку та Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація біля Курахового

Віталій Кононученко зазначив, що навколо Курахового зараз доволі загрозлива ситуація. Після просування з Півдня загарбники зробили акцент на лобові штурми. З боку села Максимільянівка вони змогли просунутись у Курахове та захопити певну частину міської забудови.

Однозначно, як мінімум, половина Курахового перебуває під нашим контролем на цей момент, якщо не більша частина. Але той факт, що російські піхотні групи вже вільно ходять по східній частині міста – це, на жаль, правда,

– підкреслив він.

Дуже ймовірно, що українським захисникам вдасться вибити ворога і контролювати, як мінімум, багатоквартальну забудову. Однак станом на ранок 26 листопада росіяни були в міській межі Курахового.

Зверніть увагу! Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що ворог проривається до околиць Курахового, намагається завдати вогневого ураження та взяти місто під свій контроль. Окупанти намагаються взяти панівні висоти, взяти під контроль логістичні шляхи, які ведуть до міста, та прорвати оборону. Останнім часом росіяни використовують артилерію та керовані авіаційні бомби. Проте Курахове перебуває під контролем ЗСУ.

Якщо говорити про Курахівський напрямок, то ворог останнім часом намагався атакувати з боку Великої Новосілки, південніше, щоб перерізати трасу до міста Курахове. Там логістичний шлях нашого угрупування військ. Але на цей момент цього зробити не вдалося. Росіяни підійшли приблизно на 7 – 8 кілометрів до дороги.

Що відбувається у Куп'янську

Військовий оглядач заважив, що у самому Куп'янську росіян зараз немає. Окупанти намагались прорватися з півночі, з боку села Синьківка, але їм не вдалося закріпитися. Там теж були передові штурмові групи, але їх було не у великих кількостях.

Це не були якісь штурми із застосуванням великої кількості техніки і так далі. Вони намагалися, якщо можна так сказати, промацати фронт, подивитися реакції ЗСУ, як ми будемо діяти, чи зможемо ми протистояти дрібним штурмам, дрібним тиловим діям,

– пояснив Кононученко.

ЗСУ показали ворогу, що Куп'янськ перебуває під контролем України, що у нас є сформована зона, де працюють FPV-дрони, українські вогневі точки. Росіяни у самому Куп'янську успіху не мали.

"Однак вони мали успіх північніше міста, поблизу смт Дворічна. Вони змогли форсувати річку Оскіл в одному чи двох місцях, наскільки мені казали. Там вони намагаються перейти вже на її правий берег, який раніше, фактично з осені 2022 року, з моменту контрнаступу, був під нашим контролем. Поки що противник має обмежений успіх на цій ділянці фронту", – сказав OSINT-аналітик.

За його словами, зараз зусилля ЗСУ мають бути зосереджені на тому, щоб вибити загарбників з цього невеликого плацдарму, не дати їм переправити техніку на цей берег і повністю нівелювати цю загрозу вже північніше Куп'янська.