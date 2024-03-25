Ведущая 24 Канала Андриана Кучер вместе с российским правозащитником Марком Фейгиным посетили Часов Яр и Северск Донецкой области. Оба эти города, как и многие другие, россияне превратили в груду камней.
Читайте также Готовят судьбу Бахмута: Фейгин сказал, как изменился Часов Яр за год
План России по Донецкой области
Российский правозащитник рассказал, что проехал уже немало городов на Востоке. И после боевых действий все они очень похоже выглядят – всюду отрезанные кусками дома и отсутствие местных жителей.
Из этого можно сделать вывод, что действительно планы московского руководства заключаются в том, чтобы это была безлюдная, уничтоженная территория,
– сказал Фейгин.
Он отметил, что Донбасс был довольно населенным регионом, а сейчас он стал непригодным для жизни.
По его словам, парадокс заключается в том, что ни одна из целей, которую декларирует Кремль, не имеет никакого логического смысла. Ведь что потом делать с территорией, которую полностью разрушил.
Бессмысленность развязанной Россией войны, добавил он, еще и в том, что она не имеет целью колонизацию территорий – оккупация осуществляется ради того, чтобы получить определенный геополитический статус.
Как выглядит Часов Яр и Северск / Скриншот из видео
Фейгин считает, что война – это даже не продолжение политики, она имеет какое-то разрушительное значение для Кремля. Вероятно, там получают наслаждение только от процесса.
Он предполагает, что после "выборов" Путин готовит большое наступление. Оккупантов интересует Харьков и, вероятно, Одесса. В целом их задачей может быть выход на границы Донецкой области.
Война в Украине: последние новости
- Силы обороны Украины продолжают давать решительный отпор российским захватчикам. В частности, наши воины активно сдерживают врага на Новопавловском направлении, а также на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
- Российские диверсионно-разведывательные группы активно действуют на границе, в частности в Сумской области. Представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник отметил, что ДРГ ищут "слабые места" в нашей обороне, однако наши защитники не допускают их на украинскую территорию.
- В то же время российские оккупанты продолжают террор гражданского населения. Утром 25 марта противник атаковал Киевскую область ракетами. Под прицелом оккупантов оказалась столица Украины. В результате падения обломков есть разрушения.