Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер разом із російським правозахисником Марком Фейгіним відвідали Часів Яр та Сіверськ Донецької області. Обидва ці міста, як і багато інших, росіяни перетворили на груди каміння.

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План Росії щодо Донеччини

Російський правозахисник розповів, що проїхав уже чимало міст на Сході. І після бойових дій усі вони мають дуже схожий вигляд – усюди відрізані шматками будинки й відсутність місцевих жителів.

З цього можна зробити висновок, що справді плани московського керівництва полягають у тому, щоб це була безлюдна, знищена територія,

– сказав Фейгін.

Він зауважив, що Донбас був доволі населеним регіоном, а зараз він став непридатним для життя.

За його словами, парадокс полягає в тому, що жодна з цілей, яку декларує Кремль, не має жодного логічного сенсу. Адже що потім робити з територією, яку повністю зруйнував.

Безглуздість розв'язаної Росією війни, додав він, ще й у тому, що вона не має на меті колонізацію територій – окупація здійснюється заради того, щоб отримати певний геополітичний статус.

Який вигляд має Часів Яр та Сіверськ / Скриншот з відео

Фейгін вважає, що війна – це навіть не продовження політики, вона має якесь руйнівне значення для Кремля. Ймовірно, там отримують насолоду лише від процесу.

Він припускає, що після "виборів" Путін готує великий наступ. Окупантів цікавить Харків та, ймовірно, Одеса. Загалом їхнім завданням може бути вихід на межі Донецької області.

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