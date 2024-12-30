Момент истины для врага: генерал армии сказал, где сейчас идут решающие бои
Ситуация на фронте обостряется. Сразу на нескольких направлениях идут ожесточенные бои. Вражеской армии удается продвигаться.
По данным аналитиков Deep State, противник имеет успех в районе 10 населенных пунктов. В эфире 24 Канала генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж оценил ситуацию на горячих направлениях.
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Бои на горячих точках
Генерал армии отметил, Покровское и Кураховское направления – стратегические для россиян, ведь там сосредоточены значительные средства врага. Кураховское направление играет важную роль по сдерживанию врага, недопущения окружения нашей группировки в этом секторе, захвата и контроля трассы, что важна для украинской логистики.
Там идут бои. Переменная ситуация в самом Курахово и отдельных населенных пунктах поблизости,
– сказал Маломуж.
Впрочем, Силам обороны удается наносить контрудары и системно уничтожать ресурс врага. К слову, только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 2010 российских солдат.
Какая ситуация на Востоке: смотрите на карте
Благодаря успешным атакам украинских защитников наступательные ресурсы врага уменьшаются. Для масштабных штурмовых атак на Кураховском и Покровском направлении россияне вынуждены снимать солдат с других направлений.
Сейчас есть проблема потери отдельных населенных пунктов или заход в них врага. Однако вражеская армия не может выполнить задачу Путина по захвату всего Кураховского направления и захода в Покровск,
– отметил генерал армии.
По его словам, бои на горячих точках не просто характеризуются тем, что Силы обороны имеют меньше возможностей, а тем, что враг поставил задачу прорваться любым способом, не считая жертвы.
По мнению Маломужа, в данной ситуации ВСУ все же выполняют задачи по удержанию территорий, недопущения стратегических прорывов, о чем враг планировал и мечтал.
К слову, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что Покровский направление сейчас один из самых активных по количеству боестолкновений.