ВСУ продвигаются, несмотря на отчаянное сопротивление врага: в Минобороны описали ситуацию на Востоке

В Минобороны назвали ситуацию на Востоке сложной. На всех восточных направлениях очень динамичная и напряженная обстановка.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что нашим защитникам приходится принимать скорые и взвешенные решения. Украинские командиры прямо на месте отрабатывают каждую деталь и просчитывают все возможные сценарии развития событий. Они оперативно планируют дальнейшие шаги.

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Какая ситуация в отдельных направлениях

По словам Маляр, на Купянском направлении россияне не оставляют попыток наступать. Захватчики пытаются поразить инфраструктуру, совершая многочисленные обстрелы. Однако ВСУ героически останавливают оккупантов и ломают все их планы.

Также российские оккупанты постоянно атакуют на Бахмутском направлении. Они используют авиацию и бронетехнику.

Его (врага – 24 Канал) цель – любой ценой остановить наше наступление. Вместе с тем мы постепенно продвигаемся даже в условиях отчаянного сопротивления противника,

– отметила заместитель министра обороны.

На Лиманском направлении захватчики безрезультатно штурмуют позиции ВСУ. Как пояснила Маляр, россияне хотят вытеснить наших защитников в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества и Кременной, что на Луганщине. По ее словам, захватчики хотят перегруппироваться и заменить оккупационные войска на этом направлении.

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