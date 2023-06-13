Имеет сакральное значение для россиян: почему оккупанты активизировались на Марьинском направлении

Ситуация на Востоке остается напряженной. Российские оккупанты активизировались на Марьинском направлении.

Из 26 боестолкновений 14 пришлись именно на него. Об этом 24 каналу сказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

К теме Враг двигается на Марьинку, однако ВСУ отбивают все атаки: карта боевых действий 13 июня

Марьинка имеет для россиян сакральное значение. Они не могут принять этот населенный пункт с 2014 года.

Кроме того, Марьинка имеет стратегическое значение. Это точка, завладев которой, как думает враг, открываются дороги к нашим тылам. Речь идет об Угледаре и так далее,

– заметил Шершень.

Самый горячий участок фронта

По словам спикера, сейчас Марьинка является самой горячей точкой на Донбассе. Известно, что туда перебросили кадыровцев из отряда "Восток-Ахмат" для усиления регулярных частей российской армии и взамен новообразованному "Шторм Z".

В Минобороны сообщили, что в Марьинке продолжаются ожесточенные бои. ВСУ там мощно стоят, однако за этим кроются ежедневные бои, артиллерийские обстрелы и применение вражеской авиации.

Аналитики ISW отмечают, что вооруженные группировки страны-агрессора спорят, кто больше контролирует город. Интересный подход, ведь населенный пункт еще не оккупирован, а они делят ответственность за успехи.

Последние потери врага