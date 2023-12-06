Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что украинские силы сдвинули наступательный потенциал врага с лета на зиму А зимой наступать неудобно, особенно на Востоке.

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Украина провела дезинформационную кампанию

Наступательный потенциал был у оккупантов с весны. Однако правильно проведенная военная операция и серьезный поток дезинформации заставил их наступать не весной и не летом, а обороняться.

Часть боевого потенциала, который был у россиян с 2022 года (они мобилизовали более 300 тысяч, пытались вооружить и подготовить), потратился благодаря дезинформационной кампании Украины и боевых действиях, развернутых на всех участках фронта.

Оккупанты поверили в то, что ВСУ летом освободят Керчь, а потому "зарылись", выстроив линии обороны, даже в оккупированном Крыму. Наверное, им можно было "вбросить", что украинские силы хотят освободить Сахалин, они бы, как предположил военный эксперт, и его бы перекопали.

Оставшаяся часть потенциала врага ВСУ выдавили. Сейчас на Востоке они имеют лучшие позиции. Там мы заняли в течение лета господствующие высоты, и россиянам приходится в неудобных для наступления условиях использовать оставшийся у них потенциал,

– подчеркнул Свитан.

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Украинские защитники, хорошо знают, какая погода зимой на Востоке, и какой становится почва. Поэтому расположение наших укрепрайонов в таких местах, откуда удобно ликвидировать противника.

Вследствие этого россияне несут большие потери – ежедневно ликвидируется около 1000 оккупантов, уничтожаются десятки единиц техники.

В то же время ВСУ продолжает двигаться, в частности, по левому берегу Днепра и частично в направлении Токмака.

"Кроме того, у украинских защитников сейчас есть время, чтобы восстановить силы и подготовиться к реальной весенней кампании 2024 года, но уже при участии всех возможных модификаций вооружения, которые Украине могут предоставить партнеры", – подчеркнул Роман Свитан.

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