Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що українські сили зсунули наступальний потенціал ворога з літа на зиму. А взимку наступати незручно, особливо на Сході.

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Україна провела дезінформаційну кампанію

Наступальний потенціал був у окупантів з весни. Однак правильно проведена військова операція та серйозний потік дезінформації змусив їх наступати не весною і не влітку, а оборонятися.

Частина бойового потенціалу, який був у росіян з 2022 року (вони мобілізували понад 300 тисяч, намагалися озброїти та підготувати), витратився завдяки дезінфромаційній кампанії України та бойових діях, розгорнутих на всіх ділянках фронту.

Окупанти повірили в те, що ЗСУ влітку звільнять Керч, а тому "зарилися", вибудувавши лінії оборони, навіть в окупованому Криму. Напевно їм можна було "вкинути", що українські сили хочуть звільнити Сахалін, вони б, як припустив військовий експерт, і його б перекопали.

Частина потенціалу ворога, яка залишилась, ЗСУ видавили. Зараз на Сході маємо кращі позиції. Там ми зайняли протягом літа панівні висоти, і росіянам доводиться у незручних для наступу умовах використовувати потенціал, який у них залишився,

– наголосив Світан.

Військовий експерт оцінив наступальний потенціал ворога: дивіться відео

Українські захисники, добре знають, яка погода взимку на Сході, і яким стає ґрунт. Тому розташування наших укріпрайонів у таких місцях, звідки зручно ліквідовувати противника.

Внаслідок цього росіяни зазнають великих втрат – щоденно ліквідується приблизно 1000 окупантів, знищуються десятки одиниць техніки.

Водночас ЗСУ продовжує рухатись зокрема по лівому березі Дніпра та частково у напрямку Токмака.

"Крім того, українські захисники зараз мають час, щоб відновити сили та підготуватись до реальної весняної кампанії 2024 року, але вже за участю усіх можливих модифікацій озброєння, яке Україні можуть надати партнери", – підкреслив Роман Світан.

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