Россияне бегут из Донецка – верят в ВСУ больше, чем мы, – украинский военный

Бои на Востоке Украины продолжаются, и сейчас они особенно жестокие под Бахмутом в Донецкой области. Россияне сосредоточили там едва ли не все свои силы.

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов. Он объяснил, что из Бахмута оккупантам было бы удобно идти дальше на Константиновку, Славянск и Краматорск, но украинские военные героически держат там фронт.

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Оккупанты уже бегут из Донбасса

Вместе с тем на других направлениях настроения у захватчиков не очень. Они пытаются сами отходить из некоторых населенных пунктов, потому что понимают, что совсем скоро там ждут ВСУ.

"Я думаю, не зря ждут, потому что у нас есть планы и на Лисичанск. Наш "Булат", командир "Хорта", пообещал бабушке в Лисичанске помочь с ремонтом дома", – поделился Сазонов.

Так что если у нас такие шутки, такие настроения, то на Донецком направлении они тоже будут отходить. Из Донецка бегут все, кто могут – они верят в ВСУ больше, чем мы,

– подчеркнул военный.

Россияне жестко конфликтуют между собой

Он объяснил, что моральное состояние оккупантов в большинстве своем действительно очень плохое. Ведь если в армию набирать принудительно, выдавать повестки и запихивать в автобусы всех, кто не хотел и прятался, смешивать бывших зеков с военными, как это делают в России, то это обязательно приведет и к внутренним конфликтам.

Следовательно, оккупанты могут стрелять в офицеров, сдаваться, устраивать разборки между собой. Но если раньше они бились из-за "мародерки", то сейчас – просто из-за ненависти друг к другу. Кроме того, россияне любят и практикуют употребление алкоголя, а когда это делают люди с оружием, это всегда заканчивается плохо.

Это у нас, где высока мотивация, реальное братство, взаимоподдержка, очень много добровольцев, совсем другие настроения. А они не понимают, зачем им здесь умирать, они не хотят, поэтому любые эксцессы возможны,

– подытожил Сазонов.

Кирилл Сазонов о ситуации на Востоке и настроениях среди военных: смотрите видео

Актуальные потери врага

Деморализацию оккупантов можно объяснить не только отсутствием мотивации и понимания, что они вообще делают в Украине, но и огромными потерями. Ведь по состоянию на 14 октября с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже по меньшей мере 64 300 бойцов. Кроме того, ВСУ уничтожили очень много российской техники: