Будут это делать до переназначения Путина: Свитан предположил маневры россиян на Востоке

Оккупанты перебросили резервы под Синьковку Харьковской области и пытаются ее захватить, чтобы создать условия для блокирования Купянска. Врагу вряд ли удастся заблокировать Купянск.

Дело в том, что Купянск расположен на реке Оскол, ее правый берег находится под контролем ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Купянск они вряд ли заблокируют. Дело в том, что он расположен на реке Оскол. Правый берег мы контролируем. То есть здесь блокировка однозначно не получится", – пояснил он.

На Синьковку захватчики пытаются наступать примерно год. Они пытаются дойти не столько до Купянска, сколько до Купянска-Узлового. Этот населенный пункт важен. Там россияне хотят сделать еще один хаб. Однако для этого врагу следует контролировать правый берег реки, а это невозможно.

Как будут действовать оккупанты на Востоке

Роман Свитан отметил, что россияне будут пытаться двигаться в сторону Лимана, Купянска, Купянска-Узлового и будут давить. За последнее время враг перебросил туда большое количество живой силы, которую накрывает техника украинских защитников.

Военный эксперт подчеркнул, что за последнее время ВСУ немного отодвинули россиян в сторону Кременной, освободили там некоторые позиции.

В ближайшие три месяца захватчики будут пытаться штурмовать весь восточный фронт – от Купянска до Угледара. В частности, Бахмут, Авдеевку, Марьинку. Они сейчас сосредоточили на глубине 40 – 50 километров несколько десятков тысяч боевиков для таких маневров.

Будут попытки вытеснить украинские войска за пределы Донецкой области до 17 марта под попытку переназначить Путина на следующее "царствование" в России. Ему нужен какой-то положительный информационный поток,

– сказал полковник ВСУ в запасе.

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