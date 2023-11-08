Уже не хотят воевать, – Маломуж рассказал, какие задачи врага на Востоке

Оккупанты сосредотачивают свои основные силы на Авдеевке. Захват города является личной целью Владимира Путина, который хочет продемонстрировать успех россиян на поле боя. Однако для него также важно еще одно направление.

Такое мнение 24 Каналу выразил генерал украинской армии, председатель Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж, отметив, что для Путина важно до Нового года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и зайти в Харьковскую область. Для этого он не жалеет резервов и бросает практически все, что имеет.

Смотрите также Россияне наступают по всему фронту: как за неделю изменилась карта боевых действий

Что приказал Путин

Россияне стремятся захватить хотя бы один населенный пункт. Первым вариантом для них был Купянск, но атаки на город удалось отразить. Второе направление стратегически определил сам Путин – это Авдеевка. Так он хочет показать, что российская армия якобы срывает украинское контрнаступление.

По словам Маломужа, ситуацию на Востоке кремлевский диктатор контролирует ежедневно, а о Бахмуте и Авдеевке ему докладывают практически каждый час. На этих направлениях происходят постоянные штурмы. Своих потерь враг не считает, хотя они у него колоссальны как среди бойцов спецподразделений, так и среди наемников.

Бойцы не хотят идти вперед, а выполняют задания из-за того, что сзади им угрожают расстрелом. Такой формат использует Россия. Их толкают на фронт, особенно тех, кто малоподготовлен, а за ними идут спецназовцы, пытающиеся что-то завоевывать,

– рассказал генерал армии.

Оккупанты продолжают подготовку новых атак, но понимают, что могут победить только количеством. Других альтернатив у страны-агрессора нет.

Экс-председатель Службы внешней разведки объяснил, какова ситуация на Востоке: смотрите видео

Украинские военные знают о планах врага и о том, что он готовит дополнительные резервы. Следовательно, перед ВСУ стоят несколько важных задач. Первое – защитить Авдеевку, а второе – уничтожить российские резервы, ведь это очень сильно подрывает обороноспособность России.

"Нашим бойцам очень сложно вести там оборону, их действия – героические, но только выбив вражеские резервы, можно дальше продолжать наступательную операцию", – подчеркнул генерал украинской армии.

Что известно о наступлении россиян на Авдеевку