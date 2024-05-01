Не имеют "козырей", которые бы нас могли удивить, – военный эксперт о ситуации на фронте
На Востоке сложная ситуация. Российские оккупанты изо всех сил пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Какую бы точку для концентрации сил и средств не выбрал враг, он делает это именно для выполнения этой задачи. Это 24 Каналу отметил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.
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"Практически каждый шаг врага можно предсказать. Не имеют они каких-то особых "козырей" в рукавах, которые могли бы нас удивить. Почему именно так? Политический момент. 7 мая у Путина инаугурация на посту президента, а 9 мая – "победобесие". Им надо хоть какие-то победы. Побед после Авдеевки нет", – сказал он.
Враг не может достичь большего
Петр Черник отметил, что у захватчиков есть определенные тактические продвижения, однако существенных побед нет. Прорыв фронта – это когда враг продвинулся на оперативные показатели обороны бригады. Бригада может оборонять в ширину и вглубь в пределах от 7 до 10 километров в зависимости, как она укомплектована.
Если оккупанты не достигают таких показателей, то это не прорыв, а тактическое продвижение. Оно происходит в пределах до показателей роты. Опорный ротный пункт – это 1,5 – 2 километра, не более. Такими показателями противник более или менее овладевает, но не может достичь большего,
– объяснил он.
Россияне концентрируют силы и средства на Востоке, накапливает личный состав. Однако они не смогут быстро направить на фронт запланированных 300 тысяч оккупантов. Максимум, что они могут успеть до осени – набрать 50 – 70% от этого количества, однако не факт, что это произойдет.
"Почему именно так? Потому что есть замещение до 30 тысяч личного состава в месяц. Они должны замещать, потому что столько мы уничтожаем. Если бы они могли настолько быстро действовать, они бы не снимали с Дальнего Востока бригаду морских пехотинцев и не доставляли ее в Украину, понимая, что назад вернуть их они уже никогда не смогут", – подчеркнул военный эксперт.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны сдерживают оккупантов по линии фронта. За прошедшие сутки произошло 122 боевых столкновения. Самые горячие направления – Бахмутское и Авдеевское. Там защитники отбили по 33 атаки врага.
- В Институте изучения войны отмечают, что ВСУ восстановили контроль над некоторыми утраченными позициями вблизи Кременной во время боевых действий 30 апреля. В частности, Силы обороны продвинулись на восток от Ямполовки, расположенной к западу от Кременной.
- Аналитики ISW написали, что российские войска замедлили продвижение на фронте. Вероятно, оккупанты готовятся к наступлению в районе Торецка в Донецкой области, чтобы усилить операции вблизи Часового Яра. Это потребует от российских войск проведения тактической паузы для сосредоточения сил для наступления.