Не имеют "козырей", которые бы нас могли удивить, – военный эксперт о ситуации на фронте

На Востоке сложная ситуация. Российские оккупанты изо всех сил пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Какую бы точку для концентрации сил и средств не выбрал враг, он делает это именно для выполнения этой задачи. Это 24 Каналу отметил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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"Практически каждый шаг врага можно предсказать. Не имеют они каких-то особых "козырей" в рукавах, которые могли бы нас удивить. Почему именно так? Политический момент. 7 мая у Путина инаугурация на посту президента, а 9 мая – "победобесие". Им надо хоть какие-то победы. Побед после Авдеевки нет", – сказал он.

Враг не может достичь большего

Петр Черник отметил, что у захватчиков есть определенные тактические продвижения, однако существенных побед нет. Прорыв фронта – это когда враг продвинулся на оперативные показатели обороны бригады. Бригада может оборонять в ширину и вглубь в пределах от 7 до 10 километров в зависимости, как она укомплектована.

Если оккупанты не достигают таких показателей, то это не прорыв, а тактическое продвижение. Оно происходит в пределах до показателей роты. Опорный ротный пункт – это 1,5 – 2 километра, не более. Такими показателями противник более или менее овладевает, но не может достичь большего,

– объяснил он.

Россияне концентрируют силы и средства на Востоке, накапливает личный состав. Однако они не смогут быстро направить на фронт запланированных 300 тысяч оккупантов. Максимум, что они могут успеть до осени – набрать 50 – 70% от этого количества, однако не факт, что это произойдет.

"Почему именно так? Потому что есть замещение до 30 тысяч личного состава в месяц. Они должны замещать, потому что столько мы уничтожаем. Если бы они могли настолько быстро действовать, они бы не снимали с Дальнего Востока бригаду морских пехотинцев и не доставляли ее в Украину, понимая, что назад вернуть их они уже никогда не смогут", – подчеркнул военный эксперт.

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