Яку б точку для концентрації сил та засобів не обрав ворог, він робить це саме для виконання цього завдання. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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"Практично кожен крок ворога можна передбачити. Не мають вони якихось особливих "козирів" у рукавах, які б могли нас здивувати. Чому саме так? Політичний момент. 7 травня у Путіна інавгурація на посту президента, а 9 травня – "побєдобєсіє". Їм треба хоч якісь перемоги. Перемог після Авдіївки немає", – сказав він.

Ворог не може досягнути більшого

Петро Черник зазначив, що у загарбників є певні тактичні просування, однак суттєвих перемог немає. Прорив фронту – це коли ворог просунувся на оперативні показники оборони бригади. Бригада може обороняти у ширину та вглиб у межах від 7 до 10 кілометрів у залежності, як вона укомплектована.

Якщо окупанти не досягають таких показників, то це не прорив, а тактичне просування. Воно відбувається у межах до показників роти. Опорний ротний пункт – це 1,5 – 2 кілометри, не більше. Такі показники противник більш-менш опановує, але не може досягнути більшого,

– пояснив він.

Росіяни концентрують сили та засоби на Сході, накопичує особовий склад. Однак вони не зможуть швидко направити на фронт запланованих 300 тисяч окупантів. Максимум, що вони можуть встигнути до осені – набрати 50 – 70% від цієї кількості, однак не факт, що це відбудеться.

"Чому саме так? Тому що є заміщення до 30 тисяч особового складу на місяць. Вони мусять заміщувати, бо стільки ми нищимо. Якби вони могли настільки швидко діяти, вони б не знімали із Далекого Сходу бригаду морських піхотинців і не доправляли її в Україну, розуміючи, що назад повернути їх вони вже ніколи не зможуть", – підкреслив військовий експерт.

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