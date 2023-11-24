Россияне продолжат увеличивать направления для атак на Авдеевку. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Россияне хотят уничтожить Авдеевку

Роман Свитан отметил, что россияне начали наступать на Авдеевку через село Спартак Донецкой области. Однако врагу тяжело идти с юга. Россияне будут пытаться увеличивать количество направлений для атак на Авдеевку с юга, юго-запада. К примеру, из Опытного, Водяного.

Россияне пока не используют эти направления из-за недостаточного количества сил, средств для выполнения масштабного окружения Авдеевки. То количество, которое они сейчас собрали, хватает на север, восток и юг. Основные эти направления,

– сказал он.

Больше всего оккупанты пытаются наступать с севера со стороны Красногоровки до Ясиноватской развилки. Но там укрепрайоны были созданы еще с 2014 года, они не позволяют захватчикам развернуть широкомасштабные наступательные действия.

Промзона находится под огневым контролем ВСУ, туда достает украинская артиллерия. Теперь там серая зона. Россияне пытаются на нее зайти, но несут огромные потери, примерно 500 – 600 оккупантов ежесуточно.

Направления, используемые врагом с севера, откуда он пытается двигаться на Спорное, Бердычи и коксохимический завод в Авдеевке, также находятся под огневым контролем украинских защитников. Плацдармы между коксохимическим заводом и железной дорогой также находятся под огневым контролем ВСУ. Там некоторые участки заминированы еще с 2015 – 2016 годов.

У россиян нет возможности двигаться широкомасштабно. Сейчас они перешли в режим малых групп от 10 до 30 оккупантов. Они максимально пытались двигаться с помощью техники, которая была быстро разбитая нашей артиллерией.

Укрепрайон серьезно подготовлен к любому виду атаки. Россияне это прекрасно понимают. Одна из основных задач у них – уничтожить Авдеевку с помощью управляемых авиабомб. Они их сбрасывают в Енакиево и дальше идут в планировочном режиме,

– заметил военный эксперт.

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