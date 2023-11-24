Росіяни продовжать збільшувати напрямки для атак на Авдіївку. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Дивіться також Росія розпочала третю хвилю наступу на Авдіївку: Тарнавський розповів про ситуацію

Росіяни хочуть знищити Авдіївку

Роман Світан зазначив, що росіяни почали наступати на Авдіївку через село Спартак Донецької області. Однак ворогу важко йти з півдня. Росіяни будуть намагатися збільшувати кількість напрямків для атак на Авдіївку з півдня, південного заходу. До прикладу, з Опитного, Водяного.

Росіяни поки не використовують ці напрямки через недостатню кількість сил, засобів для виконання масштабного оточення Авдіївки. Та кількість, яку вони зараз зібрали, максимум вистачає на північ, схід та південь. Основні ці напрямки,

– сказав він.

Найбільше окупанти намагаються наступати з півночі з боку Красногорівки до Ясинуватської розвилки. Але там укріпрайони були створені ще з 2014 року, вони не дозволяють загарбникам розгорнути широкомасштабні наступальні дії.

Промзона перебуває під вогневим контролем ЗСУ, туди дістає українська артилерія. Зараз там сіра зона. Росіяни намагаються на неї зайти, але зазнають величезних втрат, приблизно 500 – 600 окупантів щодоби.

Напрямки, які ворог використовує з півночі, звідки намагається рухатись на Спірне, Бердичі та коксохімічний завод в Авдіївці, також перебувають під вогневим контролем українських захисників. Плацдарми між коксохімічним заводом і залізною дорогою також під вогневим контролем ЗСУ. Там деякі ділянки заміновані ще з 2015 – 2016 років.

У росіян нема можливості рухатись широкомасштабно. Зараз вони перейшли у режим малих груп, від 10 до 30 окупантів. Вони максимально намагались рухатись за допомогою техніки, яка була швидко розбита нашою артилерією.

Укріпрайон серйозно підготовлений до будь-якого виду атаки. Росіяни це прекрасно розуміють. Одне з основних завдань у них – це знищити Авдіївку за допомогою керованих авіабомб. Вони їх скидають до Єнакієве та далі йдуть у планувальному режимі,

– зауважив військовий експерт.

Світан про наступ росіян на Авдіївку: дивіться відео

Ситуація біля Авдіївки: останні новини