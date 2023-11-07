Отбиваем все атаки, – Барабаш рассказал о ситуации вокруг Авдеевского коксохима
Российские оккупанты пытаются прорваться к Авдеевскому коксохимическому заводу. Они стягивают значительные силы и не прекращают обстрелы.
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу о ситуации на этом направлении. По его словам, в течение последних суток россияне нанесли много ударов.
Вашему вниманию Планируют штурмовать Авдеевский коксохим: чем это обернется для россиян
"Ситуация трудная, но контролируемая – никаких прорывов там нет, все атаки отбиваем", – отметил Барабаш.
Россияне хотят штурмовать Авдеевский коксохим: смотрите видео 24 Канала
По его словам, из-за погодных условий враг не может применять технику. Однако как только условия улучшатся – оккупанты начнут третью волну наступления.Обратите внимание! Военные эксперты и аналитики неоднократно отмечали, что россияне активизировались на Авдеевском направлении по политическим соображениям, а не стратегическим. Оккупанты стремятся одержать хоть какую-то "победу".
Почему россияне хотят штурмовать коксохим
Авдеевский завод расположен возле важной логистической артерии – трассы 0542. Захватив коксохим, враг сможет перерезать материально-техническое обеспечение.
Однако бои на предприятии отличаются от городских и россияне будут вынуждены привлечь огромный человеческий ресурс. То есть отправить его на верную смерть.
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне пытаются окружить Авдеевку. Однако защитники крепко стоят на позициях и отбивают все атаки – более 20 за последние сутки.
- Аналитики ISW считают, что россияне готовятся к третьей волне штурма. Об этом свидетельствует, в частности, строительство укреплений в тыловых районах, чтобы быстро ввести резервы в бой.
- В британской разведке прокомментировали огромные потери России возле Авдеевки – самые большие за весь 2023 год. Там считают, что это связано прежде всего с тем, что оккупанты идут по открытой простреливаемой местности.