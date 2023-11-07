Отбиваем все атаки, – Барабаш рассказал о ситуации вокруг Авдеевского коксохима

Российские оккупанты пытаются прорваться к Авдеевскому коксохимическому заводу. Они стягивают значительные силы и не прекращают обстрелы.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу о ситуации на этом направлении. По его словам, в течение последних суток россияне нанесли много ударов.

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"Ситуация трудная, но контролируемая – никаких прорывов там нет, все атаки отбиваем", – отметил Барабаш.

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По его словам, из-за погодных условий враг не может применять технику. Однако как только условия улучшатся – оккупанты начнут третью волну наступления.

Почему россияне хотят штурмовать коксохим

Военные эксперты и аналитики неоднократно отмечали, что россияне активизировались на Авдеевском направлении по политическим соображениям, а не стратегическим. Оккупанты стремятся одержать хоть какую-то "победу".

Авдеевский завод расположен возле важной логистической артерии – трассы 0542. Захватив коксохим, враг сможет перерезать материально-техническое обеспечение.

Однако бои на предприятии отличаются от городских и россияне будут вынуждены привлечь огромный человеческий ресурс. То есть отправить его на верную смерть.

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