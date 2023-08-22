Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу о ситуации на этом направлении.

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"То "мы уже зашли", то "нам осталась пара дней на зачистку". Очень много дезы они разной бросают. В который раз Авдеевку взяли ртом и не больше", – отметил Барабаш.

На этом направлении все еще горячо. Враг обстреливает не только позиции украинских военных, но и саму общину. Так, за минувшие сутки был ранен мужчина 1942 года рождения.

Однако россияне не имеют никакого успеха возле Авдеевки. Силы обороны отражают все их атаки и частично продвигаются.

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На этом направлении враг сосредоточил роты "Шторм-Z" и 9 полк морской пехоты. Встречаются подразделения псевдореспублик, но все меньше.

Они пытаются окружить Авдеевку с севера – Красногоровки, Новоселовки Второй, Веселого, Северного. С юга враг затих, потому что защитники ему сильно насыпали.

"Определенный страх у россиян относительно Авдеевки. Понимают, что мало кто вернется с этого направления", – добавил Барабаш.

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