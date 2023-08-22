Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу про ситуацію на цьому напрямку.
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"То "ми вже зайшли", то "нам залишилась пара днів на зачистку". Дуже багато дези вони різної кидають. Укотре Авдіївку взяли ротом і не більше", – зазначив Барабаш.
На цьому напрямку досі гаряче. Ворог обстрілює не лише позиції українських військових, а й саму громаду. Так, за минулу добу було поранено чоловіка 1942 року народження.
Однак росіяни не мають жодного успіху біля Авдіївки. Сили оборони відбивають усі їхні атаки і навіть частково просуваються.
Які війська окупантів воюють біля Авдіївки
На цьому напрямку ворог зосередив роти "Шторм-Z" і 9 полк морської піхоти. Трапляються підрозділи псевдореспублік, але дедалі менше.
Вони намагаються оточити Авдіївку з півночі – Красногорівки, Новоселівки Другої, Веселого, Сєверного. З півдня ворог затих, бо захисники йому добряче насипали.
"Певний острах у росіян щодо Авдіївки. Розуміють, що мало хто повернеться з цього напрямку", – додав Барабаш.
Що відбувається біля Авдіївки: останні новини
- Прифронтова Авдіївка тримає оборону, попри всі підступи ворога. Ситуація залишається складною, але українські військові все контролюють.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські окупанти бояться заходити в саму Авдіївку, щоб не зав'язнути в боях з українськими захисниками. Тому ворог намагається обійти місто, але зазнає колосальних втрат.
- Тим часом Сили оборони не втрачають будь-якого шансу просунутись. Українські захисники мають часткові успіхи, попри шалені обстріли ворога.