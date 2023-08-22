Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу про ситуацію на цьому напрямку.

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"То "ми вже зайшли", то "нам залишилась пара днів на зачистку". Дуже багато дези вони різної кидають. Укотре Авдіївку взяли ротом і не більше", – зазначив Барабаш.

На цьому напрямку досі гаряче. Ворог обстрілює не лише позиції українських військових, а й саму громаду. Так, за минулу добу було поранено чоловіка 1942 року народження.

Однак росіяни не мають жодного успіху біля Авдіївки. Сили оборони відбивають усі їхні атаки і навіть частково просуваються.

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На цьому напрямку ворог зосередив роти "Шторм-Z" і 9 полк морської піхоти. Трапляються підрозділи псевдореспублік, але дедалі менше.

Вони намагаються оточити Авдіївку з півночі – Красногорівки, Новоселівки Другої, Веселого, Сєверного. З півдня ворог затих, бо захисники йому добряче насипали.

"Певний острах у росіян щодо Авдіївки. Розуміють, що мало хто повернеться з цього напрямку", – додав Барабаш.

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