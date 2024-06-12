Часов Яр "взяли" уже 10 раз: воин ВСУ сказал, какая серьезная преграда есть на пути оккупантов

Возле Часового Яра сложная ситуация. Российские оккупанты постоянно штурмуют и обстреливают. Враг изо всех сил пытается давить, перебрасывать резервы.

Однако захватчикам не удается захватить Часов Яр, хотя они постоянно об этом заявляют. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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Почему оккупанты не могут захватить Часов Яр

Кирилл Сазонов отметил, что у оккупантов есть резервы, которые они перебрасывают, потому что не могут себе позволить держать их возле линии соприкосновения. Враг действует следующим образом: на штурм идет какое-то количество, большинство из них в результате – уничтожены или ранены. Кто остался живым – откатились, если им это позволили. Тогда подходят другие. Это происходит постоянно. Однако у россиян огромные потери и среди личного состава, и техники.

Оккупанты делали заявления, что якобы им удалось захватить Ивановское возле Часового Яра, однако это неправда. Кроме того, там ВСУ смогли уничтожить уже два редкие самоходные минометы врага "Тюльпан".

Оккупанты "берут" все. Часов Яр "брали", наверное, три дня назад. Всего 10 раз за последние несколько месяцев они его "взяли". Они уже говорили, что якобы находятся "уже в городе, продолжаются уличные бои". Но на самом деле этого не было. Говорили, что якобы окружили его,

– сказал воин ВСУ.

Серьезной преградой для врага является микрорайон "Канал", который уже почти полностью разрушен. Россияне не могут его перейти. Там продолжаются уличные бои. Захватчики туда периодически прорываются.

"Канал" для них – это достаточно весомая преграда. Они его не могут перейти. Хотя очень стараются, чтобы зайти в Часов Яр. Там продолжаются уличные бои. Они туда периодически прорываются, иногда небольшими группами", – подчеркнул военный.

Ситуация возле Часового Яра: главное