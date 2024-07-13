ВСУ могут отодвинуть россиян от Часового Яра: в ОСГВ "Хортица" оценили шансы на успех

На территории Часового Яра продолжают продолжаться ожесточенные бои. Однако Вооруженные Силы Украины могут прогнать оттуда российских захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, пишет 24 Канал. По его словам, у украинских защитников есть все шансы сделать это.

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Россиян могут отбить от Часового Яра

Как пояснил представитель, в течение этих суток россияне продолжали штурмовать и показывать свое присутствие в районе Часового Яра. Однако, как говорит Волошин, Вооруженные Силы Украины держат оборону и дают врагу достойный отпор.

Часов Яр – это украинский город и есть все шансы, что врага оттуда отодвинем и уничтожим его на том направлении, как уже было раньше,

– рассказал он.

Накануне 24 ОМБр имени короля Даниила рассказала, что россияне испепеляют Часов Яр. Военные также рассказали, что передвижение Часовым Яром напоминает лотерею, ведь враг обстреливает город хаотично и непредсказуемо.

Они отмечают, что из-за этого передвигаться нужно незаметно – маскировка может уберечь жизнь. Оккупанты используют артиллерию, минометы, БПЛА, беспилотники, сбрасывающие бомбы, и термобарические бомбы.