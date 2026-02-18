Грамотно спланированный контрудар: полковник запаса раскрыл, какие намерения РФ на Запорожье сорвали ВСУ

Украинские силы осуществили контрнаступательные действия на Гуляйпольском направлении. Они имели целью не дать врагу осуществить свои намерения на этом участке фронта. Силы обороны имеют возможности развить свой успех.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, какие планы имел враг в районе Гуляйполя. Также на этом направлении благодаря активности украинских защитников удалось избежать прорыва и обвала фронта, а также стабилизировать линию обороны.

К теме Россияне форсировали Северский Донец, ВСУ продвигаются на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Куда рвались россияне на Гуляйпольском направлении?

Свитан отметил, что украинские силы осуществили контрудар тактического уровня вблизи Гуляйполя. Ранее враг в течение нескольких недель перебрасывал туда стратегические резервы. Он даже выводил части с Восточного фронта, чтобы концентрировать их в районе Гуляйполя для развертывания наступательных операций уже весной.

Стоит знать. Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отметил, что за прошедшую неделю украинские силы на Гуляйпольском и Запорожском направлениях смогли, "если не полностью остановить российское наступление, то фактически свести его к тактическому минимуму". Более того, по его мнению, в результате украинских контратак, на определенных участках ВСУ отбросили передовые подразделения противника на 9 – 9,5 километров.

"Россияне рвутся в сторону Покровского Днепропетровской области, чтобы выйти на трассу Донецк – Запорожье. Это – рокадная дорога, по которой происходит снабжение практически во все гарнизоны вдоль линии фронта. Враг хочет перерезать эту трассу, а дальше вдоль нее двигаться на Запорожье с востока, с северо-востока, отрезая Гуляйпольский и Ореховский украинские гарнизоны", – объяснил военный эксперт.

Что происходит в районе Гуляйполя: смотрите на карте

Поэтому контрудар украинских сил был правильно и грамотно спланирован. Он улучшил ситуацию для Украины и сбил наступательную ловкость врага.

А дальше Силам обороны можно дойти до определенных рубежей, которые определяются с точки зрения географии – высот, рек. Командирам оперативного уровня нужно построить определенную систему обороны. И потом – перемалывать россиян. Это – основная задача Сухопутных войск на этом этапе,

– уверен Роман Свитан.

Важно, как заметил полковник запаса ВСУ, отслеживать процессы, связанные с потерями врага, и довести их до невозможного россиян уровня.

Какова ситуация на Запорожском фронте?