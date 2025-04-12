В Донецкой области ВСУ отбили массированный штурм россиян возле Клещеевки

В районе Клещеевки украинским защитникам удалось остановить масштабный штурм оккупантов. Они использовали дроны, чтобы защитить от вражеской техники свои позиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс".

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Операторы БпЛА уничтожили технику россиян в Донецкой области

Утром 12 апреля бойцы "Феникса" использовали дроны, чтобы помешать штурму противника в районе населенного пункта Клещеевка.

Они совместно с военными из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и 5 отдельной штурмовой Киевской бригады отбили механизированный накат россиян в Донецкой области. Враги привлекли к наступлению много своей техники и членов личного состава, но благодаря умелым действиям украинских операторов БпЛА и других подразделений потеряли все.

Воины сообщили, что их усилиями в этот день уничтожено 3 многоцелевых бронированных транспортеров-тягачей. Еще один получил серьезные повреждения. Также военные вывели из строя два вражеских танка и ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А.

Точная работа украинских защитников: смотрите видео

К слову, только за минувшие сутки Россия потеряла на войне в Украине 1240 своих солдат. Поэтому общие боевые потери врага достигли уже около 931 450 человек. Украинские военные также уничтожили российские танки, артиллерийские системы, бронированные машины и другую технику.