Это будет большой успех ВСУ: насколько болезненно ударит по армии России потеря Кременной

За последнюю неделю ВСУ продвинулись на 2,5 километра в сторону Кременной. Утрата этого населенного пункта может быть очень болезненно по армии России.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров. В ВСУ есть определенные успехи на участке Сватово – Кременная, для оккупантов там неблагоприятная ситуация.

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Кременная – стратегически важный населенный пункт

Федоров рассказал, что продвижение ВСУ за неделю – 10 дней на 2,5 километра – это достаточно много. Оккупанты возле Бахмута за этот период продвигают на 10 – 15 метров, а затем возвращаются назад. Кременная – стратегически важный населенный пункт, прикрывающий российскую группировку в Рубежном – Лисичанске – Северодонецке.

Кременная – довольно серьезно укрепленный населенный пункт, очень серьезно укрепленный район. ВСУ могут продвигаться в Кременную со стороны Дибровы – это юго-западное направление, или со стороны Червонопопеевки. Возможно будет штурм, а возможно ВСУ, как на Харьковщине возьмут в окружение и будут разрушать пути снабжения,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что после этой группировки в Кременной может только либо капитулировать, либо думать об эвакуации. В общем, взятие Кременной открывает путь к Лисичанску и Северодонецку, поэтому это будет огромный успех.

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Путь на Луганск

По словам военного эксперта, если опираться на опыт уникальной Харьковской операции, ведь Генштаб любит принимать нестандартные решения, можно ожидать прорыв фронта. Потому после этого возможен выход на оперативное пространство в Луганской области.

"Если ВСУ не будут заниматься лобовым штурмом населенных пунктов, а будут их обходить и заставлять гарнизоны капитулировать, то вполне возможен выход в Старобельск. В перспективе – выход в Луганск. Его укрепляют, значит, не случайно это делают", – заметил Федоров.

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