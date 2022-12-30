Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров. У ЗСУ є певні успіхи на ділянці Сватове – Кремінна, для окупантів там несприятлива ситуація.

Важливо Звільнення Кремінної погіршить ситуацію для окупантів біля Бахмута, – військовий експерт

Кремінна – стратегічно важливий населений пункт

Федоров розповів, що просування ЗСУ за тиждень – 10 днів на 2,5 кілометри – це доволі багато. Окупанти біля Бахмута за цей період просувають на 10 – 15 метрів, а потім повертаються назад. Кремінна – стратегічно важливий населений пункт, що прикриває російське угруповання в Рубіжному – Лисичанську – Сєвєродонецьку.

Кремінна – доволі серйозно укріплений населений пункт, дуже серйозно укріплений район. ЗСУ можуть просуватись до Кремінної з боку Діброви – це південно-західний напрямок, або з боку Червонопопіївки. Можливо буде штурм, а можливо ЗСУ, як на Харківщині візьмуть в оточення й руйнуватимуть шляхи постачання,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що після цього угруповання у Кремінній може лише або капітулювати, або думати про евакуацію. Загалом узяття Кремінної відкриває шлях до Лисичанська й Сєвєродонецька, тому це буде величезний успіх.

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Шлях на Луганськ

За словами військового експерта, якщо спиратись на досвід Харківської операції, яка була унікальна, адже Генштаб любить приймати нестандартні рішення, можна очікувати прорив фронту. Тому після цього можливий вихід на оперативний простір у Луганській області.

"Якщо ЗСУ не будуть займатись лобовим штурмом населених пунктів, а будуть їх обходити і змушувати гарнізони капітулювати, то цілком можливий вихід до Старобільська. У перспективі – вихід до Луганська. Його укріплюють, значить, не випадково це роблять", – зауважив Федоров.

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