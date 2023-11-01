"Мы готовились": в ВСУ рассказали, что происходит на Купянском направлении
Источник:Media Center Украина
Россия продолжает вести против Украины полномасштабную войну и пытается активизировать свои усилия на фронте. В частности, на Купянском направлении.
Недавно оккупанты активизировались на Купянском направлении, поэтому сейчас он один из самых горячих на всей линии фронта. Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что стратегического успеха враждебная армия там не имеет.
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Враг хочет повторно оккупировать город
Фитьо объяснил, что Купянск важен для окупантов, ведь это важный логистический центр, через который во время оккупации осуществлялись поставки провизии и боеприпасов.
Враг имеет целью повторно оккупировать Купянск,
– сказал Фитьо.
В то же время, оккупационные войска на этом направлении не имеют стратегического успеха. Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск отметил, что наши военные мужественно держат
На этом направлении враг терпит потери. За сутки там было уничтожено 112 вражеских военных, а также 28 единиц военной техники противника, из которых пять танков и четыре ББМ.
Фитьо подчеркнул, что ВСУ наблюдали за врагом, так что активизация боевых действий не стала сюрпризом.
"Мы видели его подготовку, видели, что враг собирает свои силы и ресурсы. Мы также готовились, укреплялись, подтягивали резервы", – рассказали в Сухопутных войсках.
Ситуация на фронте
- Россия продолжает пытаться захватить территорию Украины. В течение суток 31 октября на фронте произошло 68 боевых столкновений. В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области. Там наши защитники отразили более 10 атак противника.
- На Бахмутском направлении российская армия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки, где наши воины отразили 5 атак окупантов. Также враг вел штурмовые действия в районе Южного, однако успеха не имел. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.
- На Авдеевском направлении ведутся бои. Противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Захватчики пытаются наступать в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области. Там наши защитники отразили около 20 атак.