"Мы готовились": в ВСУ рассказали, что происходит на Купянском направлении

Россия продолжает вести против Украины полномасштабную войну и пытается активизировать свои усилия на фронте. В частности, на Купянском направлении.

Недавно оккупанты активизировались на Купянском направлении, поэтому сейчас он один из самых горячих на всей линии фронта. Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что стратегического успеха враждебная армия там не имеет.

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Враг хочет повторно оккупировать город

Фитьо объяснил, что Купянск важен для окупантов, ведь это важный логистический центр, через который во время оккупации осуществлялись поставки провизии и боеприпасов.

Враг имеет целью повторно оккупировать Купянск,

– сказал Фитьо.

В то же время, оккупационные войска на этом направлении не имеют стратегического успеха. Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск отметил, что наши военные мужественно держат

На этом направлении враг терпит потери. За сутки там было уничтожено 112 вражеских военных, а также 28 единиц военной техники противника, из которых пять танков и четыре ББМ.

Фитьо подчеркнул, что ВСУ наблюдали за врагом, так что активизация боевых действий не стала сюрпризом.

"Мы видели его подготовку, видели, что враг собирает свои силы и ресурсы. Мы также готовились, укреплялись, подтягивали резервы", – рассказали в Сухопутных войсках.

Ситуация на фронте