К югу от Покровска продолжаются сражения, россияне хотят перерезать трассы, – "Хортица"

Россияне пытаются окружить Покровск и выйти на город с запада. Сейчас бои продолжаются к югу от города.

Россияне заметно активнее давят именно на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Какова ситуация возле Покровска

К югу от Покровска происходят постоянные битвы в малых населенных пунктах. Там ситуация нестабильная, признают в ОСУВ "Хортица".

Россияне стремятся перерезать трассу от Покровска до Днепра и начать окружение города с Запада.

Логистическое сообщение с Покровском сохраняется. В город ведут три пути и ни один не контролируют россияне.

Линия фронта в зоне ответственности группировки войск "Хортица" нестабильна. Россияне хоть и пытаются давить по как можно большей площади, но их особая концентрация усилий наблюдается именно у Покровска.

Напомним, СМИ распространили информацию о почти полном захвате Торецка россиянами, но в ВСУ опровергли эти данные. В Торецке остаются украинские войска, которые активно сопротивляются вражеской армии.