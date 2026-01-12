Противодействовать чрезвычайно трудно, – военный рассказал, какую тактику выбрали россияне возле Покровска
- На Покровском направлении российские силы используют тактику просачивания, что затрудняет ведение оборонительного боя украинскими военными.
- Украинские военные сталкиваются с трудностями в применении дронов из-за погодных условий, что делает борьбу с российскими просачиваниями более тяжелой.
В Генштабе сообщили о сложной ситуации на Покровском направлении. Оккупанты используют не только дроны и технику, но и продолжают бросать живую силу, но уже не в штурмы.
Об этом 24 Каналу рассказал начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что россияне уже не заинтересованы в штурмах украинских посадок, им важнее просачиваться в тыл. Противодействовать такой тактике трудно, особенно в при сложных погодных условиях.
Какую тактику выбрали россияне возле Покровска?
Начальник штаба 4 батальона отметил, что на Покровском направлении противник постоянно пытается продвигаться вперед и двигаться через украинские боевые порядки. Ежедневно враг осуществляет авиаудары, применяет КАБы, которыми бьет по позициям на переднем крае. Это затрудняет ведение оборонительного боя.
Враг также пытается применять технику и ставит своей целью прорвать линию боевого соприкосновения. Россияне не пробуют штурмовать и захватить позиции переднего края, а применяют тактику просачивания. Именно этой тактике противодействовать чрезвычайно трудно,
– подчеркнул он.
Гриценко объяснил, что бороться с просачиванием оккупантов помогают только постоянные наблюдения за всей зоной ответственности и дроны. Однако из-за погодных условий сейчас применять беспилотники очень сложно – замерзают пропеллеры, моторы. Противник делает ставку на просачивании и закреплении в тылах, где его трудно обнаружить и уничтожить.
Ситуация возле Покровска: смотрите на карте
Начальник штаба 4 батальона добавил, что враг использует тактику просачивания не только у Покровска, но и по всей линии фронта. Оккупанты используют живую силу, которой у них очень много. Российское командование постоянно готовит новые группы для движения на Покровск.
Последние новости с Покровского направления:
- В Институте изучения войны сообщили, что недавно на Покровском направлении российские войска пытались продвинуться в северной части города. Враг также проводит атаки в близлежащих селах.
- Тем временем Силы обороны остановили прорыв врага в Мирноград, ликвидировав группы оккупантов. Противник скрывался в укрытии, где планировал сосредоточить свои силы для дальнейших ударов по украинской логистике и проведения диверсий в тылу Сил обороны.
- Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш сообщил, что враг пытается прощупывать украинские позиции и искать места, где меньшее количество личного состава. Однако это стоит россиянам тысячи смертей ежемесячно.