Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан отметил в разговоре с 24 Каналом, что Покровское направление важно для врага, потому что он пытается выйти на административную границу Днепропетровской области. Для этого оккупанты подтянули на этот участок фронта достаточное количество сил и средств.

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На Покровском направлении будет трудно

Свитан отметил, что на этом направлении россияне будут использовать те резервы, что сейчас расположены на армейской глубине от 50 до 100 километров от линии фронта практически по всему периметру – в Крыму, Мелитополе, Бердянске, Мариуполе, Ростове-на-Дону, Валуйках, а также на Белгородщине, Курской и Брянской областях.

Эти войска сейчас ждут, в каком варианте они будут подходить к линии боестолкновения и дальше двигаться,

– объяснил военный эксперт.

Первый вариант будет возможен, если Украина согласится на прекращение огня на 30 дней. Однако за неделю оно может быть нарушено, и тогда эти войска без ударов сверху со стороны Украины начнут приближаться к линии фронта.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте



Второй вариант вероятный, если оккупанты будут подтягиваться к линии боестолкновения, когда станет понятно, что не будет серьезных дождей. Тогда они смогут сразу разворачивать свою технику.

Это может произойти чуть ли не завтра. Надо осознать, что у россиян готовность почти стопроцентная начинать летнюю военную кампанию,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Одно из основных их направлений, где они сосредоточат свои усилия – это Покровское, где, по его словам, будет однозначно трудно.

Украина приняла определенные меры для удержания левого фланга в районе Богатыря. Там продолжаются бои, чтобы россияне не развернули левый фланг и не начали двигаться в сторону Запорожья. Украинским силам удается удерживать ситуацию под контролем,

– отметил Роман Свитан.

Также, по его словам, оккупанты будут давить и пытаться выйти на Доброполье.

Их цель – окружить и отрезать Покровско-Мирноградскую агломерацию не только от снабжения со стороны Павлограда, но и со стороны Доброполья – с севера. Там есть прямая трасса, поэтому враг, вероятно, попытается обойти с северо-востока и с севера эту агломерацию.

Напомним, что аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что активизация россиян на северо-востоке, востоке и юге от Покровска может быть свидетельством того, что украинская оборона на этом участке ослабевает, а потому возрастает возможность окружения города.