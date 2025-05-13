Генерал, бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат в эфире бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат в эфире 24 Канала заметил, что иногда краткосрочное перемирие затягивается. Причина в том, что обе стороны видят в нем преимущества – прекращения убийств и разрушения инфраструктуры.

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Кто будет следить за "тишиной"



Как только начинается режим прекращения огня, это может стать основой для чего-то большего.

"Но возникает вопрос: как именно это перемирие будет контролироваться? Согласится ли Владимир Путин на присутствие западных военных в Украине для мониторинга режима прекращения огня? Или же контроль будет осуществляться исключительно с помощью спутникового наблюдения и дронов? Это главный вопрос: как его контролировать, как фиксировать нарушения и наказывать за них", – отметил Даннат.

Он подчеркнул, что нужно создать такие условия, чтобы прекращение огня было приемлемым как для России, так и для Украины. Однако, несмотря на изменение риторики США в отношении Украины, Путину нельзя доверять. Достичь справедливого соглашения вряд ли удастся, ведь даже временное признание оккупированного востока Украины как "статус-кво" выгодно Путину и вредит Украине.

Мы должны трезво осознавать: Россия, оккупировав 20% территории Украины, добровольно не уйдет. Несмотря на помощь Запада, украинские силы пока не имеют достаточной мощности, чтобы вытеснить оккупантов,

– добавил Ричард Даннат.

Он также отметил, что складывается удручающее впечатление, будто ситуация на поле боя может зайти в тупик. Именно поэтому, по его мнению, пока нет оснований говорить о быстром и справедливом мире.