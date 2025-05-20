Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан зазначив у розмові з 24 Каналом, що Покровський напрямок важливий для ворога, тому що він намагається вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Для цього окупанти підтягнули на цю ділянку фронту достатню кількість сил та засобів.

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На Покровському напрямку буде важко

Світан зазначив, що на цьому напрямку росіяни будуть використовувати ті резерви, що зараз розташовані на армійській глибині від 50 до 100 кілометрів від лінії фронту практично по всьому периметру – у Криму, Мелітополі, Бердянську, Маріуполі, Ростові-на-Дону, Валуйках, а також на Бєлгородщині, Курщині та Брянщині.

Ці війська наразі чекають, в якому варіанті вони будуть підходити до лінії боєзіткнення і далі рухатимуться,

– пояснив військовий експерт.

Перший варіант буде можливий, якщо буде Україна погодиться на припинення вогню на 30 днів. Проте за тиждень воно може бути порушене, і тоді ці війська без ударів зверху з боку України почнуть наближатися до лінії фронту.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті



Другий варіант імовірний, якщо окупанти будуть підтягуватися до лінії боєзіткнення, коли стане зрозуміло, що не буде серйозних дощів. Тоді вони зможуть одразу розгортати свою техніку.

Це може статися ледве не завтра. Треба усвідомити, що у росіяни готовність майже стовідсоткова починати літню воєнну кампанію,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Одне з основних їхніх напрямків, де вони зосередять свої зусилля – це Покровський, де, за його словами, буде однозначно важко.

Україна вжила певних заходів для утримання лівого флангу в районі Багатиря. Там тривають бої, щоб росіяни не розгорнули лівий фланг і не почали рухатися у бік Запоріжжя. Українським силам вдається утримувати ситуацію під контролем,

– відзначив Роман Світан.

Також, за його словами, окупанти будуть тиснути та намагатися вийти на Добропілля.

Їхня мета – оточити та відрізати Покровсько-Мирноградську агломерацію не тільки від постачання з боку Павлограда, але й і з боку Добропілля – с півночі. Там є пряма траса, тому ворог, імовірно, спробує обійти з північного сходу та з півночі цю агломерацію.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що активізація росіян на північний схід, схід і південь від Покровська може бути свідченням того, що українська оборона на цій ділянці слабшає, а тому зростає можливість оточення міста.