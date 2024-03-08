Для нас это крайне опасно, – ветеран войны назвал самые рискованные места фронта

Генштаб сообщает, что в районе Авдеевки удалось остановить силы противника. Вероятно, враг решил перебросить часть войск с этого направления на Марьинку и Новомихайловку.

Вполне возможно, что именно этот участок станет новым плацдармом для оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран войны с Россией Евгений Дикий, отметив, что Новомихайловка находится под ударами россиян еще со времен боев за Авдеевку.

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Куда теперь движется враг

Бои в Новомихайловке освещали несколько меньше, потому что внимание было обращено к ситуации в Авдеевке. На самом деле этот поселок является очень важной целью для врага, ведь фактически является попыткой выйти в тыл подразделениям, которые находятся в Угледаре.

У россиян есть желанные цели на этом направлении – Новомихайловка и Курахово. Если они захватят эти населенные пункты, то Угледар будет под угрозой полуокружения,

– отметил Евгений Дикий.

Оккупанты пытаются захватить Угледар от начала полномасштабной войны, но просто разбиваются в оборону этого города. По словам Дикого, Угледар мог бы играть такую же "фольклорную" роль, как в свое время Чернобаевка. Ведь потери россиян под Угледаром – чрезвычайно велики.

"Русские колоннами шли в сторону Угледара, но в сам город так ни разу и не попали. Однако одно дело, когда штурмуют "в лоб" – это суицидальные штурмы, но совсем другая история, если они зайдут на Угледар с севера. Для нас это крайне опасно", – подчеркнул ветеран войны с Россией.

Курахово и Новомихайловка – населенные пункты, которые надо удержать. Для этого сейчас прилагают значительные усилия. Там идут близкие, контактные бои, половину села уже захватили оккупанты.

Ситуация возле Угледара: кратко