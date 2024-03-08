Цілком можливо, що саме ця ділянка стане новим плацдармом для окупантів. Про це 24 Каналу розповів ветеран війни з Росією Євген Дикий, зауваживши, що Новомихайлівка перебуває під ударами росіян ще з часів боїв за Авдіївку.

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Куди тепер рухається ворог

Бої в Новомихайлівці висвітлювали дещо менше, бо увага була звернена до ситуації в Авдіївці. Насправді це селище є дуже важливою ціллю для ворога, адже фактично є спробою вийти в тил підрозділам, які перебувають у Вугледарі.

У росіян є омріяні цілі на цьому напрямку – Новомихайлівка та Курахове. Якщо вони захоплять ці населені пункти, то Вугледар буде під загрозою напівоточення,

– зауважив Євген Дикий.

Окупанти намагаються захопити Вугледар від початку повномасштабної війни, але просто розбиваються в оборону цього міста. За словами Дикого, Вугледар міг би відігравати таку ж "фольклорну" роль, як свого часу Чорнобаївка. Адже втрати росіян під Вугледаром – надзвичайно великі.

"Росіян колонами йшли у бік Вугледара, але до самого міста так ні разу і не потрапили. Проте одна справа, коли штурмують "в лоб" – це суїцидальні штурми, але зовсім інша історія, якщо вони зайдуть на Вугледар з півночі. Для нас це вкрай небезпечно", – наголосив ветеран війни з Росією.

Тож Курахово та Новомихайлівка – населені пункти, які треба втримати. Для цього зараз докладають значні зусилля. Там йдуть близькі, контактні бої, половину села вже захопили окупанти.

Ситуація біля Вугледара: коротко