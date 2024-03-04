Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, кількість ворожих атак на цьому напрямку часто більша, ніж біля Авдіївки.

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Він наголосив, що оборонна операція триває, бої йдуть на околицях селища. Окупанти тривалий час застосовують тактику малих штурмових груп для захоплення Новомихайлівки.

Також ворог завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів та застосовує FPV-дрони. При цьому українські військові продовжують стримувати окупаційну армію.



Ситуація біля Новомихайлівки динамічна / Скриншот мапи DeepState

Що цьому передувало

Раніше аналітики DeepState повідомили, що росіяни посилили тиск на Новомихайлівку і продовжують закріплюватись у селищі.

Раніше Лиховій заявляв, що на Авдіївському напрямку ситуація стабілізується, проте росіяни мають "локальні успіхи".

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