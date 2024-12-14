Враг оккупировал 5 населенных пунктов возле Успеновки в Донецкой области: DeepState обновил карту

Враг оккупировал Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое и Пушкино в Донецкой области. Также россияне улучшили позиции в районе семи населенных пунктов.

Часть городов и сел, которые враг оккупировал или где продвинулся, расположена вокруг Успеновки в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию DeepState. Аналитики опубликовали обновленную карту фронта в ночь на 14 декабря.

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Где продвинулись оккупанты

По данным DeepState, враг продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах и Шевченко. Также оккупанты пошли дальше возле Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого.

Враг проснулся в Константинопольском, Сухих Ялах и возле Дальнего: смотрите на карте

Заметим, что Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое и Пушкино расположены неподалеку от Курахово. Также в этом районе расположены Сухие Ялы, Константинопольское и Дальнее.

Россияне оккупировали Веселый Гай, Елизаветовку и Романовку: смотрите на карте

Также оккупировано Новотроицкое и Пушкино: смотрите на карте

Зато Шевченко и Песчаное – это район Селидово, а неподалеку Благодатного и Сторожевого – такие известные населенные пункты, как Большая Новоселка, Времовка и Старомайорское.

Россияне продвинулись в Шевченке и возле Песчаного: смотрите на карте

Продвижение врага в районе Благодатного и Сторожевого: смотрите на карте

Сложная ситуация вокруг "Успеновского мешка"

Накануне DeepState сообщал, что ухудшается ситуация возле Успеновки Кураховской громады. В "мешке" оказались сразу несколько населенных пунктов, где держат позиции Силы обороны. Так, россияне продвинулись в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Солнцево и у Веселого Гая в Донецкой области.

Наихудшая ситуация была в районе вышеуказанных населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, а также возле Анновки. Они оказались внутри "Успеновского мешка". Сюда враг пытался прорваться фактически со всех сторон и без остановки.

Ключевую роль для сдерживания этого "мешка" сдерживании играют села Трудовое, Успеновка и Дальнее. Именно е из Дальнего и Трудового россияне концентрируют силы для штурма Успеновки, которая находится под угрозой полного окружения. Кроме того, в районе Успеновки количество вражеской пехоты только растет.

Правда, добавили аналитики, украинские военные так же ведут активную работу по стабилизации. Есть вероятность, что врагу там закрепиться не дадут.