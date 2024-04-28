Торопятся продвинуться: как россияне действуют в районе Часового Яра

оккупанты получили приказ от военно-политического командования России до 9 мая захватить Часов Яр. Они всячески стараются это сделать, каждый раз меняя тактику.

Про це розповів 24 Каналу Денис Попович, військовий оглядач, зазначивши, що зараз на Донеччині скрізь загрозливо . Ворог намагається обійти Годинник Яр з півдня для чергової спроби захопити місто.

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"Ворог поспішає просунутися - у нього є завдання зайти до Годин Яру, адже дедлайн до 9 травня спливає. Є сумніви, що їм вдасться захопити місто на той час", - сказав Попович.

Як діють росіяни

Військовий оглядач зауважив, якщо ворог має завдання захопити висоти Часового Яру, то всіма силами намагатиметься досягти цієї мети, незважаючи на ресурси, які доведеться втратити.

Тепер вони намагаються зайти до Годин Яру з півдня, з боку Івановського. Там тривають бої на околицях. Ворог не увійшов до цього міста, але спроби такі у них зараз є,

– наголосив він.

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Через брак боєприпасів в Україні Росія має можливість застосовувати керовані авіабомби, малі штурмові групи, щоб розсіяти наші сили та авіацію, що дає перевагу в повітрі.

Сподіватимемося, що засоби ППО вузького радіусу дії, які є в пакетах допомоги для України від США, зможуть знівелювати цю перевагу оккупантів,

– висловився Денис Попович.

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