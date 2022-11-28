МАГАТЭ заняло принципиальную позицию, – Подоляк ответил, пойдут ли россияне из Запорожской АЭС

МАГАТЭ заняло принципиальную проукраинскую позицию и требует от России, чтобы та покинула ЗАЭС. Кроме того, МАГАТЭ настаивает на создании демилитаризованной зоны вокруг станции.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, когда оккупанты покинут Запорожскую АЭС.

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План России не сработал

Подоляк отметил, что Россия обязательно уйдет из ЗАЭС, ведь МАГАТЭ заняло проукраинскую позицию. Россия надеялась, что сможет повторить историю с Крымом и на территории АЭС, и на остальных оккупированных территориях. Мол, они туда придут, обстреляют, пошантажируют и все выполнят их требования.

Они собирались ультимативно требовать у МАГАТЭ признать этот объект юридически объектом "Росатома", завести туда российскую команду, которая занималась бы там производственным процессом. После этого по умолчанию это бы так и работало,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

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МАГАТЭ заняло принципиальную позицию

Он продолжил, что МАГАТЭ заняло принципиальную проукраинскую позицию. Она заключается в том, что:

Никакого "Росатома" на территории ЗАЭС быть не может.

Там не может находиться любая другая не юридическая команда, то есть не украинская, которая будет заниматься производственным процессом.

Вывести с данной местности военных, в том числе русские РСЗО, минометы и сделать конкретную демилитаризованную зону 10 – 15 км вокруг станции.

"Это в общем-то не очень устраивает россиян, и поддержки относительно своих эскалационных планов на ЗАЭС они нигде не имели. С другой стороны, ситуация на фронтах сейчас такова, что Россия только борды может поставить, мол, она здесь навсегда. В военном плане она может ждать интересных событий в Запорожской области, поэтому уже начала подготовку к "отрицательному" наступлению", - подчеркнул Подоляк.

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