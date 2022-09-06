Объявит ли Украина обязательную эвакуацию с территорий вокруг ЗАЭС: ответ Верещук

Сейчас ситуация вокруг Запорожской АЭС становится более напряженной. Поэтому эвакуацию с территорий вокруг станции не исключают.

Об этом сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных областей Ирина Верещук в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал. Ожидается решение областной военной администрации.

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Объявят ли обязательную эвакуацию с территорий вокруг ЗАЭС

По словам Верещук, если примут решение об обязательной эвакуации с территорий, находящихся вблизи ЗАЭС, то она безусловно состоится.

Мы ждем решения ОВА, у них есть специальные комиссии. Это касается отдельных районов Харьковской и Запорожской областей. Что касается ЗАЭС – если решение будет принято, то эвакуация будет,

– отметила министр.

Украина требует гумкоридор для эвакуации женщин и детей с территорий вокруг ЗАЭС

Ранее Ирина Верещук заявляла, что Украина требует гуманитарного коридора для эвакуации женщин и детей с территорий вокруг ЗАЭС.

Она подчеркнула, что недавние обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего, шестого энергоблока. Мирные граждане из окрестных населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться.

"Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся к россии с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!" – призвала она.

Верещук констатировала, что россия официально отказывается предоставлять такие коридоры. Впрочем, Украина продолжит пытаться помочь своим гражданам уехать в более безопасные места.

Оккупанты беспощадно обстреливают ЗАЭС: главные новости

Российские войска захватили Запорожскую АЭС еще в марте. Оккупанты начали шантажировать мир – минировали станцию и угрожали взорвать ее.

В августе россия прибегла к ядерному терроризму. Из-за провокации оккупантов впервые произошло обесточивание Запорожской АЭС. Несколько раз происходило аварийное отключение энергоблоков.

1 сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с ее руководителем Рафаэлем Гросси, который говорил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз.

В понедельник, 5 сентября, миссия покинула станцию. Кстати, в этот же день из-за обстрелов оккупантов на станции отключили последний 6 блок.

Следует посмотреть – Итоги визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: смотрите видео