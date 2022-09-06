Про це повідомила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих областей Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал. Наразі очікують рішення обласної військової адміністрації.

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Чи оголосять обов’язкову евакуацію з територій навколо ЗАЕС

За словами Верещук, якщо ухвалять рішення про обов’язкову евакуацію з територій, що перебувають поблизу ЗАЕС, то вона безумовно відбудеться.

Ми чекаємо на рішення ОВА, у них є спеціальні комісії. Це стосується окремих районів Харківської та Запорізької областей. Щодо ЗАЕС – якщо рішення ухвалять, то евакуація буде,

– зазначила міністерка.

Україна вимагає гумкоридор для евакуації жінок і дітей із територій навколо ЗАЕС

Раніше Ірина Верещук заявляла, що Україна вимагає гуманітарний коридор для евакуації жінок і дітей із територій навколо ЗАЕС.

Вона підкреслила, що нещодавні обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього, шостого енергоблока. Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися.

"Люди масово звертаються до нас по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до росії з вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!" – закликала вона.

Верещук констатувала, що росія офіційно відмовляється надавати такі коридори. Втім, Україна продовжить намагатися допомогти своїм громадянам виїхати у більш безпечні місця.

Окупанти нещадно обстрілюють ЗАЕС: головні новини

Російські війська захопили Запорізьку АЕС ще в березні. Окупанти почали шантажувати світ – замінували станцію і погрожували підірвати її.

У серпні росія вдалася до ядерного тероризму. Через провокації окупантів вперше сталося знеструмлення Запорізької АЕС. Кілька разів відбувалося аварійне відключення енергоблоків.

1 вересня ЗАЕС відвідала місія МАГАТЕ на чолі з її керівником Рафаелем Гроссі, який говорив, що фізична цілісність ЗАЕС була порушена декілька разів.

У понеділок, 5 вересня, місія покинула станцію. До речі, цього ж дня через обстріли окупантів на станції відключили останній 6 блок.

Варто переглянути – Підсумки візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: дивіться відео