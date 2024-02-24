Крайне опасно, – Федоров рассказал о действиях россиян на ЗАЭС

Российские оккупанты с 1 февраля не пропускают на территорию ЗАЭС работников, которые отказались брать российский паспорт и подписывать контракты с врагами. Поэтому возник существенный дефицит кадров.

Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Он добавил, дефицит кадров возник и потому, что россияне не могут привезти достаточное количество специалистов из своей страны.

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Ситуация на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция питается только по одной воздушной линии электропередач, отметил Федоров. Это опасно, поскольку за последние два года не менее 8 раз были блэкауты и включались дизельные генераторы, которые обеспечивают питание системы охлаждения.

"На сегодня она питается по одной из веток резервного электроснабжения, но мы понимаем, что из-за того, что враг постоянно ведет обстрелы вокруг ЗАЭС, то это точно не надежное питание и надежная конструкция вокруг нашей Запорожской атомной электростанции", – подчеркнул он.

Поэтому единственный выход, чтобы обеспечить безопасное пребывание работников и жителей города, – возвращение ЗАЭС под украинский контроль.

"Это единственный путь, на чем мы постоянно подчеркиваем и с нашими международными партнерами, и, конечно, с нашими жителями", – добавил глава ОГА.

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