Деоккупировать территории вокруг и брать в кольцо: как освободить ЗАЭС

Оккупанты сейчас находятся на территории Запорожской АЭС. Там они готовятся отражать наше наступление с целью вернуть ЗАЭС под контроль Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. Он считает, что это еще одна блестящая операция украинских сил специальных операций.

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Терроризм не будет эффективным

По его мнению, единственным эффективным способом станет деоккупация территории вокруг Запорожской АЭС, если россияне сами не отойдут вместе с другими войсками.

Если оккупанты останутся на станции, то будут лишены поставки боекомплектов, питания. Ведь они окажутся в окружении,

– заметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что такой объект оборонять тем контингентом россиян, который там сейчас находится (насколько известно, сейчас туда загнали около 600 человек, скрывающихся в бомбоубежище ЗАЭС), будет очень тяжело.

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"Единственное, что у них останется, это террористическая тактика обороны. Пытаться взорвать этот объект или нанести ему критический ущерб", – предположил Крамаров.

По его словам, в таком случае следует учитывать тот факт, что все АЭС на территории Украины строились с учетом возможностей ядерной войны.

"Поэтому не думаю, что для оккупантов, когда они будут окружены на ЗАЭС, терроризм будет очень эффективным", - отметил Андрей Крамаров.

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