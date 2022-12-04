Россия может покинуть Запорожскую АЭС: почему оккупанты вынуждены уйти со станции

Россия заявляет о том, что готова уйти из ЗАЭС в обмен на то, что Украина не будет препятствовать транспортировке российского газа и нефти по своей территории. Так оккупанты готовят своих граждан к очередному отступлению.

Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. Ранее сообщалось о намерении оккупантов сбежать из ЗАЭС.

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Давление на Россию серьезное

Ус отметил, что Россия хочет иметь средства за свою нефть, поскольку эмбарго наложили на перевозку нефти на лодках, трубопроводы пока не трогали. Поэтому Кремль предлагает то, что его войска покинут ЗАЭС. Однако Россию серьезно давят в связи с ее пребыванием на станции, говорили даже о том, если россияне спровоцируют ядерную катастрофу, это будет расценено как 5 статья – нападение на страны НАТО.

Напомню, что когда произошла трагедия в Польше, Россия очень волновалась, что сейчас НАТО неожиданно для нее может вступить в войну именно потому, что это будет воспринято как нападение на НАТО. Россия сразу начала говорить, что это не она, это Украина. То есть очень испугались, но когда НАТО сказало, что прямо обвинять Россию нельзя, тогда выдохнули,

– заметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

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Россия готовится к уходу из ЗАЭС

Он продолжил, что эти месседжи демонстрируют, что Россия действительно готовится уйти из ЗАЭС, но сделать это просто не может. "Жест доброй воли" она уже применяла, "отрицательное наступление" и перегруппировку тоже. Сейчас придумали такое сообщение, посредством которого подготовят свое население к отступлению из ЗАЭС.

"Мы еще не знаем, какая будет динамика на фронте. Аналитики говорят, что как почва станет более подходящей, не исключено, что Украина попытается вернуть левобережье Днепра возле ЗАЭС. Не такое уж серьезное расстояние между позициями ВСУ и Энергодаром", - подчеркнул Усс. .

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