Настоящий военный форпост: какое оружие россияне держат на территории ЗАЭС

Российские оккупанты фактически превратили Запорожскую АЭС в военную базу. Враг размещает там более 2 тысяч оккупантов и оружие.

Об этом 24 Каналу рассказала эксперт в сфере атомной энергетики Ольга Кошарна. По ее словам, россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ.

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"ЗАЭС превратили в настоящую военную базу. Там построены фортификационные сооружения, есть огневые позиции с зенитными системами на крышах, средства радиоэлектронной борьбы на территории площадки", – сообщила она.

Критическое уменьшение персонала ЗАЭС

Кошарна отметила, что 5 и 6 мая оккупанты провели эвакуацию жителей Энергодара в Крым и Россию. Из персонала никто не эвакуировался. Работникам ЗАЭС запрещают общение, у них нет никаких телефонов. Враг давит психологически.

Эксперт в сфере атомной энергетики подчеркнула, что персонал принудительно заставляют подписывать контракты. В апреле Россия заявляла, что уже в мае на ЗАЭС будет более 4 тысяч работников, на самом деле нет и 3 тысяч.

Критическое уменьшение персонала привело к невыполнению регламентных работ, проверке оборудования, которое должно быть по графику. Разрушены логистические цепочки снабжения запасных частей. Риски опасности растут с каждым днем,

– подчеркнула она.

Кошарна о ситуации на ЗАЭС: смотрите видео

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